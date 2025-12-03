Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16 0.00 × 2 ATCBrokers-US Live 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 3 InvestAZ-Real 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 Finotec-Live Server 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 PreciseFX-Live 0.00 × 1 GrandCapital-Server 0.00 × 7 AlSalamBank-Live 0.00 × 3 OctaFX-Demo 0.00 × 5 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 2 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 308 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou