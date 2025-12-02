SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TrandAndReverse
Wang Ai Xi

TrandAndReverse

Wang Ai Xi
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
0%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
73 (82.95%)
Perte trades:
15 (17.05%)
Meilleure transaction:
300.25 USD
Pire transaction:
-1 504.91 USD
Bénéfice brut:
4 821.15 USD (3 152 pips)
Perte brute:
-4 504.97 USD (1 939 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (637.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
693.52 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
41 (46.59%)
Courts trades:
47 (53.41%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
3.59 USD
Bénéfice moyen:
66.04 USD
Perte moyenne:
-300.33 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 760.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 760.24 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.32%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
979.61 USD
Maximal:
2 487.81 USD (2.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.19% (191.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WS30 64
EURUSD 21
AUDCAD 1
AUDNZD 1
NZDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WS30 -106
EURUSD 508
AUDCAD 40
AUDNZD 61
NZDCAD -186
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WS30 508
EURUSD 684
AUDCAD 84
AUDNZD 127
NZDCAD -190
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +300.25 USD
Pire transaction: -1 505 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +637.62 USD
Perte consécutive maximale: -1 760.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
1.44 × 16
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
BCS5-Real
6.50 × 2
4 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.02 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TrandAndReverse
999 USD par mois
0%
0
0
USD
100K
USD
2
94%
88
82%
100%
1.07
3.59
USD
0%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.