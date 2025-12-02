SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Alphawizz
Abdulkadir Yusuf Ali

Alphawizz

Abdulkadir Yusuf Ali
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
918
Bénéfice trades:
749 (81.59%)
Perte trades:
169 (18.41%)
Meilleure transaction:
904.42 USD
Pire transaction:
-391.40 USD
Bénéfice brut:
13 974.43 USD (78 308 pips)
Perte brute:
-7 470.21 USD (56 751 pips)
Gains consécutifs maximales:
77 (701.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 265.36 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.58%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
153
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
515 (56.10%)
Courts trades:
403 (43.90%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
7.09 USD
Bénéfice moyen:
18.66 USD
Perte moyenne:
-44.20 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-1 926.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 926.40 USD (17)
Croissance mensuelle:
4.34%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
351.41 USD
Maximal:
2 420.08 USD (2.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.25% (2 420.08 USD)
Par fonds propres:
0.04% (42.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 277
EURAUD 76
GBPJPY 52
GBPUSD 43
AUDCAD 40
AUDCHF 38
AUDUSD 36
AUDNZD 33
GBPAUD 33
GBPCAD 32
USDJPY 29
EURJPY 27
GBPNZD 27
GBPCHF 23
EURNZD 21
USDCAD 19
USDCHF 15
AUDJPY 14
CHFJPY 14
CADJPY 13
NZDCAD 9
EURCAD 9
NZDJPY 9
EURGBP 7
NZDCHF 7
CADCHF 6
EURCHF 5
NZDUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.5K
EURAUD 509
GBPJPY 272
GBPUSD 721
AUDCAD 272
AUDCHF 364
AUDUSD 251
AUDNZD 215
GBPAUD 252
GBPCAD 48
USDJPY 1K
EURJPY 144
GBPNZD 819
GBPCHF -306
EURNZD 101
USDCAD 181
USDCHF 86
AUDJPY 42
CHFJPY 5
CADJPY 2
NZDCAD 48
EURCAD 33
NZDJPY 26
EURGBP 30
NZDCHF 71
CADCHF -66
EURCHF -120
NZDUSD -38
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5K
EURAUD 4.6K
GBPJPY 3.7K
GBPUSD 354
AUDCAD 2.5K
AUDCHF 2.3K
AUDUSD 816
AUDNZD 1.5K
GBPAUD 2.9K
GBPCAD 1.2K
USDJPY 3.5K
EURJPY -4.7K
GBPNZD -3.1K
GBPCHF -1.5K
EURNZD 2K
USDCAD 568
USDCHF 485
AUDJPY 734
CHFJPY -416
CADJPY 124
NZDCAD 64
EURCAD -347
NZDJPY 455
EURGBP 193
NZDCHF 570
CADCHF -331
EURCHF -683
NZDUSD -318
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +904.42 USD
Pire transaction: -391 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +701.35 USD
Perte consécutive maximale: -1 926.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.02 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

