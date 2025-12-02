- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|63K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|9.70 × 27
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
MAHAMERU999 is a disciplined trading signal focused on consistency, controlled risk, and long-term growth.
We prioritize low drawdown, stable performance, and clear risk management on every trade.
✔ Suitable for small & large accounts
✔ No martingale, no grid, no over-leveraging
✔ Trades based on Market Structure, Liquidity, and Trend Confirmation
✔ Risk per trade is strictly controlled for account safety
Our goal is simple: steady gains without unnecessary risk.
Join and follow the journey toward consistent profitability.
USD
USD
USD