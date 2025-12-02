Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 2 VantageInternational-Live 7 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-2 0.00 × 3 N1CapitalMarkets-Live 0.00 × 2 FBS-Real-12 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 2 FxPro.com-Real05 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 6 Exness-Real17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 5 FBS-Real-4 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Exness-Real8 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 2 FBS-Real-13 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 23 FusionMarkets-Demo 0.00 × 4 ThreeTrader-Live 0.00 × 2 FXCM-USDReal07 0.00 × 1 FBS-Real-9 0.00 × 6 ICTrading-Live29 0.00 × 3 Axi-US05-Live 0.08 × 25 Hankotrade-Live 0.14 × 7 STARTRADERINTL-Live2 0.16 × 70 Coinexx-Demo 0.20 × 5 126 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou