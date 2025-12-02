SignauxSections
Mohammad Nouval Ahmi

REBUILD HOUSE

Mohammad Nouval Ahmi
0 avis
108 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-12
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
93
Bénéfice trades:
60 (64.51%)
Perte trades:
33 (35.48%)
Meilleure transaction:
34 341.46 USD
Pire transaction:
-14 822.53 USD
Bénéfice brut:
76 743.84 USD (12 968 pips)
Perte brute:
-32 732.30 USD (13 354 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (21 265.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34 341.46 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
65 (69.89%)
Courts trades:
28 (30.11%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
473.24 USD
Bénéfice moyen:
1 279.06 USD
Perte moyenne:
-991.89 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-8 685.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 822.53 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.36 USD
Maximal:
14 844.81 USD (25.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 30
XAUUSD 16
GBPUSD 6
EURUSD 6
EURJPY 5
USDJPY 5
XAGUSD 4
CADJPY 4
US100 3
GBPCAD 2
USDCHF 2
AUDCAD 2
GBPCHF 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
US500 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 40K
XAUUSD 223
GBPUSD 1K
EURUSD 1.2K
EURJPY -57
USDJPY -22
XAGUSD 1.3K
CADJPY 460
US100 -6
GBPCAD 60
USDCHF 152
AUDCAD 14
GBPCHF -31
NZDCAD 4
AUDNZD -3
AUDUSD -1
GBPAUD -306
NZDJPY 22
AUDJPY 7
US500 -98
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
XAUUSD 1.2K
GBPUSD 2K
EURUSD 1.4K
EURJPY -1.1K
USDJPY -687
XAGUSD 259
CADJPY 1.8K
US100 -1.7K
GBPCAD 1.2K
USDCHF 123
AUDCAD 129
GBPCHF -551
NZDCAD 100
AUDNZD -134
AUDUSD -1
GBPAUD -801
NZDJPY 34
AUDJPY 21
US500 -3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34 341.46 USD
Pire transaction: -14 823 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +21 265.11 USD
Perte consécutive maximale: -8 685.23 USD

save your money
Aucun avis
2025.12.02 19:30
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 5.33% of days out of the 751 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 19:30
80% of trades performed within 21 days. This comprises 2.8% of days out of the 751 days of the signal's entire lifetime.
