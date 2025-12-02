- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Quantum Dominion Capital is built on one principle:
control the exposure, and the market becomes predictable.
We don’t chase momentum.
We don’t fight randomness.
We operate inside the quiet spaces of the market — where intention, liquidity, and direction align.
The strategy focuses on Gold and major Forex pairs, but the method stays the same:
• enter only when the market reveals its intention,
• stay silent when it doesn’t,
• protect capital above every opportunity.
There is no grid.
There is no martingale.
There is only one objective:
dominate the market through discipline, not aggression.
For investors who value clarity, control, and the confidence of a structured approach —
Quantum Dominion Capital is designed for you.
