Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 3 Exness-MT5Real7 0.00 × 33 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 VTindex-MT5 0.00 × 4 Darwinex-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.30 × 10 Axiory-Live 0.30 × 33 TickmillEU-Live 0.33 × 3 GoMarkets-Live 0.36 × 14 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 FxPro-MT5 Live02 0.44 × 54 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 VantageInternational-Live 5 0.52 × 27 DooTechnology-Live 0.55 × 236 AronGroups-Server 0.57 × 7 ECMarkets-Server 0.60 × 10 Exness-MT5Real8 0.65 × 529 StriforSVG-Live 0.70 × 43 VTMarkets-Live 1.00 × 2 Markets.com-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real12 1.02 × 58 80 plus...