Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 535%
- Abonnés
- 20
- Semaines
- 84
- Trades
- 613
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.32
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 247%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 72
- Trades
- 441
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.34
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 670%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 157
- Trades
- 608
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.98
- DD max.
- 31%
- Croissance
- 1 626%
- Abonnés
- 84
- Semaines
- 213
- Trades
- 5526
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 718%
- Abonnés
- 44
- Semaines
- 29
- Trades
- 656
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.61
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 635%
- Abonnés
- 24
- Semaines
- 45
- Trades
- 142
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.19
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 600%
- Abonnés
- 107
- Semaines
- 51
- Trades
- 1594
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.86
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 5 202%
- Abonnés
- 5
- Semaines
- 238
- Trades
- 1463
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 129%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 57
- Trades
- 553
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 2.16
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 529%
- Abonnés
- 17
- Semaines
- 129
- Trades
- 1229
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.62
- DD max.
- 26%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.