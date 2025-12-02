SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WSTCLZF
Zefeng Lin

WSTCLZF

Zefeng Lin
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
0%
WeTrade-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
577
Bénéfice trades:
337 (58.40%)
Perte trades:
240 (41.59%)
Meilleure transaction:
201.80 USD
Pire transaction:
-139.60 USD
Bénéfice brut:
6 879.03 USD (43 714 pips)
Perte brute:
-8 147.63 USD (47 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (248.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
280.32 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
268 (46.45%)
Courts trades:
309 (53.55%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-2.20 USD
Bénéfice moyen:
20.41 USD
Perte moyenne:
-33.95 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-70.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-245.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
-30.60%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 707.00 USD
Maximal:
1 707.00 USD (853.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 575
DOGEUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -1.3K
DOGEUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro -3.4K
DOGEUSD -113
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +201.80 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +248.80 USD
Perte consécutive maximale: -70.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WeTrade-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

这是一个EA策略。可以重仓的高胜率EA
Aucun avis
2025.12.02 09:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire