Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 0.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 0.32 × 8377 AdmiralMarkets-Live 0.75 × 257 Pepperstone-MT5-Live01 0.90 × 202 RoboForex-MetaTrader 5 1.00 × 9 Darwinex-Live 1.67 × 3 ICMarkets-MT5 2.23 × 48 Alpari-MT5 2.57 × 21 XMGlobal-MT5 2 4.00 × 2 FBS-Real 8.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 8.74 × 53 XMUK-MT5 9.00 × 1 XMGlobal-MT5 9.67 × 3 Swissquote-Server 16.33 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou