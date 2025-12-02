SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MaulidTrader
Maulidan Reski

MaulidTrader

Maulidan Reski
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
107 (56.61%)
Perte trades:
82 (43.39%)
Meilleure transaction:
18.44 USD
Pire transaction:
-15.62 USD
Bénéfice brut:
144.52 USD (14 748 pips)
Perte brute:
-183.71 USD (18 804 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (3.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.61 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.52
Longs trades:
86 (45.50%)
Courts trades:
103 (54.50%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.21 USD
Bénéfice moyen:
1.35 USD
Perte moyenne:
-2.24 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-60.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.86 USD (9)
Croissance mensuelle:
-99.94%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
58.97 USD
Maximal:
76.02 USD (160.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 98
XAUUSD 45
USDJPY 13
EURUSD 13
GBPJPY 12
USDCHF 3
GBPAUD 2
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1
XAUUSD -32
USDJPY -3
EURUSD -2
GBPJPY 2
USDCHF 0
GBPAUD -4
EURCHF -1
AUDJPY -2
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 168
XAUUSD -3.2K
USDJPY -420
EURUSD -191
GBPJPY 285
USDCHF -22
GBPAUD -550
EURCHF -58
AUDJPY -227
EURAUD 131
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.44 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +3.38 USD
Perte consécutive maximale: -60.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire