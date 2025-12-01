SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lets Reach The Top together
Azulae Melo De Araujo Junior

Lets Reach The Top together

Azulae Melo De Araujo Junior
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
227
Bénéfice trades:
131 (57.70%)
Perte trades:
96 (42.29%)
Meilleure transaction:
185.67 USD
Pire transaction:
-229.26 USD
Bénéfice brut:
1 726.85 USD (67 653 704 pips)
Perte brute:
-2 272.02 USD (1 595 413 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (69.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
275.46 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
19.61%
Charge de dépôt maximale:
2.49%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
140 (61.67%)
Courts trades:
87 (38.33%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-2.40 USD
Bénéfice moyen:
13.18 USD
Perte moyenne:
-23.67 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-127.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-323.88 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
545.17 USD
Maximal:
806.62 USD (277.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.22% (15.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 164
BTCUSD# 40
BRENTCash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# -153
BTCUSD# -152
BRENTCash 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# -14K
BTCUSD# -506K
BRENTCash -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +185.67 USD
Pire transaction: -229 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +69.00 USD
Perte consécutive maximale: -127.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.01 21:58
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 9.84% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
