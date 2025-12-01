Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This signal is a fusion of more than one EA operated in one account. EA's trades using the No Martingale, No Grid and No Hedging technique on the Gold pair (XAUUSD) with a Daily Maximum Drawdown setting of 4%. EA's works based on the principle of Breakout strategy at important price levels (Support and Resistance), so EA's does not make transactions every day. This signal is suitable for those of you who want to grow capital with a long-term perspective.