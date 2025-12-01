SignauxSections
Ildar Rizvanov

RedAlfa

0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
28.08 RUB
Pire transaction:
0.00 RUB
Bénéfice brut:
28.08 RUB (63 pips)
Perte brute:
0.00 RUB
Gains consécutifs maximales:
1 (28.08 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
28.08 RUB (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
28.08 RUB
Bénéfice moyen:
28.08 RUB
Perte moyenne:
0.00 RUB
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
0.00 RUB (0)
Croissance mensuelle:
0.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
0.00 RUB (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 0
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.08 RUB
Pire transaction: -0 RUB
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +28.08 RUB
Perte consécutive maximale: -0.00 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Стабильная долгосрочная торговля валюты металлы
Aucun avis
2025.12.01 17:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 17:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 17:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
