SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Treder Banyuwangi
Al Muhabshol Alawi

Treder Banyuwangi

Al Muhabshol Alawi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
75 (79.78%)
Perte trades:
19 (20.21%)
Meilleure transaction:
27.54 USD
Pire transaction:
-18.24 USD
Bénéfice brut:
386.11 USD (439 901 pips)
Perte brute:
-140.35 USD (575 067 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (70.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
150.93 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
122
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
2.15
Longs trades:
31 (32.98%)
Courts trades:
63 (67.02%)
Facteur de profit:
2.75
Rendement attendu:
2.61 USD
Bénéfice moyen:
5.15 USD
Perte moyenne:
-7.39 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-114.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.21 USD (8)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
114.21 USD (2.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.19% (114.21 USD)
Par fonds propres:
6.80% (351.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 57
BTCUSD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 288
BTCUSD -42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD -153K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.54 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +70.69 USD
Perte consécutive maximale: -114.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Aucun avis
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
