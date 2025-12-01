- Croissance
A disciplined, institutional-grade XAUUSD signal engineered for traders who demand reliability, transparency, and long-term growth.
This signal focuses exclusively on GOLD (XAUUSD) and is optimized for consistent performance under real market conditions.
📌 Strategy Philosophy
Our trading approach is built on three pillars:
1. Institutional Price Action
The strategy identifies high-probability zones based on:
-
Liquidity levels
-
Market structure breaks (BOS/CHoCH)
-
Supply & demand imbalances
-
Volatility sweeps and trend continuations
2. Precision Entries
Entry timing uses a combination of:
-
Smart-Money liquidity concepts
-
Volatility compression signals
-
Trend filters on H1 & M30
-
Candle-pattern confirmation
3. Strong Capital Protection
Every position is protected with:
-
Fixed Stop Loss
-
ATR-optimized dynamic risk control
-
No grid, no martingale, no hedging
-
Strict maximum exposure limits
🛡️ Risk Management Framework
Risk is our highest priority:
-
Risk per trade: 0.5%
-
Max open trades: 1
-
Stop Loss always used
-
No lot multiplication
-
No high-risk strategies (martingale, grid, recovery systems)
This structure preserves capital during high volatility and delivers stable equity curve growth.
📈 Performance Behavior
This signal aims for steady, sustainable account growth, not aggressive gambling.
Expected performance characteristics:
-
Monthly Target: 2–15%
-
Win Rate: 41%
-
Risk/Reward: 1:1 to 1:3
-
Trade Duration: 1 hour – several hours
-
Drawdown: Controlled through strict exposure rules
🔧 Requirements
For optimal results:
-
Minimum recommended deposit: $100+
-
ECN/RAW spread broker
-
Stable VPS running 24/5
-
No manual trading on the same account
✔️ Why This Signal?
-
Professional-grade strategy
-
Low drawdown profile
-
Transparent and consistent logic
-
Proven structure to weather volatile XAUUSD conditions
-
Designed for traders who value discipline over hype
⚠️ Disclosure
Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.
This signal focuses on long-term consistency and capital preservation.
