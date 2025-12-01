SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAU Precision Flow
Samuel Kiniu Njoroge

XAU Precision Flow

Samuel Kiniu Njoroge
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
ExnessKE-MT5Real9
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
1 (12.50%)
Perte trades:
7 (87.50%)
Meilleure transaction:
34.43 USD
Pire transaction:
-8.50 USD
Bénéfice brut:
34.43 USD (34 431 pips)
Perte brute:
-55.93 USD (55 936 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (34.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.43 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Activité de trading:
26.39%
Charge de dépôt maximale:
32.71%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
5 (62.50%)
Courts trades:
3 (37.50%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-2.69 USD
Bénéfice moyen:
34.43 USD
Perte moyenne:
-7.99 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-38.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.93 USD (5)
Croissance mensuelle:
-13.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.50 USD
Maximal:
38.93 USD (22.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.72% (38.93 USD)
Par fonds propres:
4.52% (7.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.43 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +34.43 USD
Perte consécutive maximale: -38.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ExnessKE-MT5Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔥 XAU Precision Flow Signal – Smart Institutional Trading Strategy

A disciplined, institutional-grade XAUUSD signal engineered for traders who demand reliability, transparency, and long-term growth.
This signal focuses exclusively on GOLD (XAUUSD) and is optimized for consistent performance under real market conditions.

📌 Strategy Philosophy

Our trading approach is built on three pillars:

1. Institutional Price Action

The strategy identifies high-probability zones based on:

  • Liquidity levels

  • Market structure breaks (BOS/CHoCH)

  • Supply & demand imbalances

  • Volatility sweeps and trend continuations

2. Precision Entries

Entry timing uses a combination of:

  • Smart-Money liquidity concepts

  • Volatility compression signals

  • Trend filters on H1 & M30

  • Candle-pattern confirmation

3. Strong Capital Protection

Every position is protected with:

  • Fixed Stop Loss

  • ATR-optimized dynamic risk control

  • No grid, no martingale, no hedging

  • Strict maximum exposure limits

🛡️ Risk Management Framework

Risk is our highest priority:

  • Risk per trade: 0.5%

  • Max open trades: 1

  • Stop Loss always used

  • No lot multiplication

  • No high-risk strategies (martingale, grid, recovery systems)

This structure preserves capital during high volatility and delivers stable equity curve growth.

📈 Performance Behavior

This signal aims for steady, sustainable account growth, not aggressive gambling.

Expected performance characteristics:

  • Monthly Target: 2–15%

  • Win Rate: 41%

  • Risk/Reward: 1:1 to 1:3

  • Trade Duration: 1 hour – several hours

  • Drawdown: Controlled through strict exposure rules

🔧 Requirements

For optimal results:

  • Minimum recommended deposit: $100+

  • ECN/RAW spread broker

  • Stable VPS running 24/5

  • No manual trading on the same account

✔️ Why This Signal?

  • Professional-grade strategy

  • Low drawdown profile

  • Transparent and consistent logic

  • Proven structure to weather volatile XAUUSD conditions

  • Designed for traders who value discipline over hype

⚠️ Disclosure

Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.
This signal focuses on long-term consistency and capital preservation.


Aucun avis
2025.12.04 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Share of trading days is too low
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAU Precision Flow
30 USD par mois
-14%
0
0
USD
132
USD
1
0%
8
12%
26%
0.61
-2.69
USD
23%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.