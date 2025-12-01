Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17 0.00 × 3 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 2 CDGGlobal-Live 0.00 × 11 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.05 × 42 ICMarkets-Live22 0.07 × 27 ICMarkets-Live03 0.08 × 12 Tickmill-Live 0.16 × 32 ICMarkets-Live19 0.18 × 22 RoboForex-Prime 0.20 × 15 ICMarkets-Live05 0.22 × 23 Tickmill-Live08 0.25 × 8 Tickmill-Live02 0.26 × 47 ICMarkets-Live07 0.29 × 211 ICMarkets-Live14 0.31 × 16 ICMarketsSC-Live23 0.38 × 8 ICMarkets-Live12 0.41 × 177 ICMarketsSC-Live06 0.50 × 2 Tickmill-Live05 0.67 × 3 ForexChief-DirectFX 0.67 × 9 ICMarketsSC-Live12 0.75 × 4 20 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou