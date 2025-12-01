SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Felipe Fernandes
Felipe Fernandes Azevedo

Felipe Fernandes

Felipe Fernandes Azevedo
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
XMGlobal-MT5 14
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
17 (70.83%)
Perte trades:
7 (29.17%)
Meilleure transaction:
35.60 USD
Pire transaction:
-87.00 USD
Bénéfice brut:
326.80 USD (1 737 pips)
Perte brute:
-426.40 USD (2 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (152.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
152.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
6.08%
Charge de dépôt maximale:
15.80%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
12 (50.00%)
Courts trades:
12 (50.00%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-4.15 USD
Bénéfice moyen:
19.22 USD
Perte moyenne:
-60.91 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-96.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
-8.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110.80 USD
Maximal:
263.00 USD (18.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.89% (263.00 USD)
Par fonds propres:
5.97% (67.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -423
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.60 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +152.20 USD
Perte consécutive maximale: -96.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Opero exclusivamente o GOLD (XAUUSD) , focando em uma estratégia simples, disciplinada e totalmente manual.
Minhas operações são realizadas com lotes de 0,10 a 0,20 , sem qualquer tipo de martingale, multiplicação de lotes ou técnicas de alto risco.

🎯 Estratégia de Operação

  • Ativo: XAUUSD (OURO)

  • Tipo de operação: 100% manual

  • Lotes de: 0,100,20

  • Meta de lucro aproximado: 100 pips

  • Stop loss aproximado: 400 pips

  • Sem martingale, sem grade, sem aumento progressivo de lotes

Minha abordagem prioritária gestão de risco estável , consistência operacional e transparência total . Cada sinal reflete análise cuidadosa, disciplina e controle emocional.

Ideal para investidores que buscam um estilo operacional direto, claro e sem estratégias ocultas.


Aucun avis
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 04:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 17:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.01 03:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Felipe Fernandes
30 USD par mois
-8%
0
0
USD
1.1K
USD
1
0%
24
70%
6%
0.76
-4.15
USD
19%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.