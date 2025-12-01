- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|-100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-423
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Opero exclusivamente o GOLD (XAUUSD) , focando em uma estratégia simples, disciplinada e totalmente manual.
Minhas operações são realizadas com lotes de 0,10 a 0,20 , sem qualquer tipo de martingale, multiplicação de lotes ou técnicas de alto risco.
🎯 Estratégia de Operação
-
Ativo: XAUUSD (OURO)
-
Tipo de operação: 100% manual
-
Lotes de: 0,10 a 0,20
-
Meta de lucro aproximado: 100 pips
-
Stop loss aproximado: 400 pips
-
Sem martingale, sem grade, sem aumento progressivo de lotes
Minha abordagem prioritária gestão de risco estável , consistência operacional e transparência total . Cada sinal reflete análise cuidadosa, disciplina e controle emocional.
Ideal para investidores que buscam um estilo operacional direto, claro e sem estratégias ocultas.
