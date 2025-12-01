- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
7 (41.17%)
Perte trades:
10 (58.82%)
Meilleure transaction:
3.34 USD
Pire transaction:
-5.70 USD
Bénéfice brut:
10.83 USD (588 pips)
Perte brute:
-28.23 USD (1 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (10.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10.64 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.15%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.79
Longs trades:
13 (76.47%)
Courts trades:
4 (23.53%)
Facteur de profit:
0.38
Rendement attendu:
-1.02 USD
Bénéfice moyen:
1.55 USD
Perte moyenne:
-2.82 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-22.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.16 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.74%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.02 USD
Maximal:
22.16 USD (2.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.22% (22.16 USD)
Par fonds propres:
1.07% (10.54 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-972
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real18
|0.17 × 23
|
Exness-Real17
|0.68 × 625
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
This is 100% Manual Trading base on PRICE ACTION ONLY, NO CHART NEEDED.
The trade using stop lost tightly. it is because drawdown is my first concern. I jump to the market only if the stop lost rasio is not bigger than 30 pips (average).
I just believe in methode:
1. Making road map
2. Making Plan (Entry - Take Profit and Stop Lost)
3. Trade the Plan, Set and forget!
So do not text me (inbox), Why I do not take profit manually? or why I do not intervense before stop lost hitted? That's because I Plan the trade and I trade the plan.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
33 USD par mois
-2%
0
0
USD
USD
983
USD
USD
1
0%
17
41%
100%
0.38
-1.02
USD
USD
2%
1:500