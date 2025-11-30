SignauxSections
Malik Ridwansyah

AureusFx 300

Malik Ridwansyah
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
228
Bénéfice trades:
178 (78.07%)
Perte trades:
50 (21.93%)
Meilleure transaction:
261.36 USD
Pire transaction:
-129.42 USD
Bénéfice brut:
1 603.22 USD (2 484 013 pips)
Perte brute:
-955.82 USD (502 995 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (54.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
514.82 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.20%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
95 (41.67%)
Courts trades:
133 (58.33%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
2.84 USD
Bénéfice moyen:
9.01 USD
Perte moyenne:
-19.12 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-135.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-135.69 USD (3)
Croissance mensuelle:
188.14%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.83 USD
Maximal:
219.00 USD (23.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.12% (29.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 209
BTCUSD 18
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 190
BTCUSD 196
archived 261
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
BTCUSD 2M
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +261.36 USD
Pire transaction: -129 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +54.32 USD
Perte consécutive maximale: -135.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
123 plus...
CONSISTENCY IS KEY



Disclaimer ON !

Aucun avis
2025.11.30 20:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
