Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro

MACROFXALAVANCADO

Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
185
Bénéfice trades:
130 (70.27%)
Perte trades:
55 (29.73%)
Meilleure transaction:
3 430.00 USD
Pire transaction:
-3 220.00 USD
Bénéfice brut:
55 782.83 USD (448 005 pips)
Perte brute:
-27 867.72 USD (16 799 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (6 721.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 955.00 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
146 (78.92%)
Courts trades:
39 (21.08%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
150.89 USD
Bénéfice moyen:
429.10 USD
Perte moyenne:
-506.69 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-818.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 290.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
67.32%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 621.00 USD
Maximal:
11 258.00 USD (76.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 165
EURUSD 13
GBPAUD 3
SPX500 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 28K
EURUSD 231
GBPAUD 874
SPX500 1.7K
CHFJPY -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 227
GBPAUD 1.4K
SPX500 1.7K
CHFJPY -243
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 430.00 USD
Pire transaction: -3 220 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6 721.55 USD
Perte consécutive maximale: -818.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InfinoxLimited-MT5Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
13.83 × 35
2025.11.30 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
