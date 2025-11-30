- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Strategy Overview:
This signal targets daily profits on XAUUSD (Gold) by utilizing market volatility. The strategy uses an averaging (grid/recovery) logic to turn temporary drawdowns into profits. It operates 24/5 to capture all opportunities.
Trading Logic:
-
Pair: XAUUSD (Gold)
-
Method: Scalping with Averaging (Nanpin).
-
News Events: The signal remains active during high-impact news. The logic is designed to withstand volatility, but adequate margin is required.
-
Profit: Aims for consistent daily growth rather than large distinct wins.
⚠️ Risk Warning & Recommendations:
Since this strategy uses averaging and trades during news, strict money management is essential.
-
Minimum Balance: $1,000+ (Recommended for safety)
-
Leverage: 1:500 or higher is Mandatory.
-
Drawdown: Please expect floating drawdown as part of the strategy. Do not interfere with open positions manually.
-
VPS: Highly recommended to minimize latency.