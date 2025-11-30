SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Novo projeto EA
Glamber Gomes Cunha

Novo projeto EA

Glamber Gomes Cunha
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-Real24
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
9 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
4.53 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
15.99 USD (159 750 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
9 (15.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
1.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
3 (33.33%)
Courts trades:
6 (66.67%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
1.78 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
15.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 160K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.53 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +15.99 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is an advanced automated Forex trading robot designed for consistent profitability in dynamic market conditions. It utilizes an advanced strategy that prioritizes high win rates and substantial pip gains, achieving an impressive 89% success rate in 118 trades. With a total win rate exceeding 787%, a profit factor of 9.99, and a remarkably low maximum drawdown of only 6.65%, it demonstrates robust risk control and stable growth. The system generated over 41,454 pips in profit, with an average trading duration of approximately 10 hours, making it ideal for traders seeking reliable performance without manual intervention. The expected profit is 351.3 pips per trade, highlighting its efficiency in capitalizing on developed opportunities while minimizing losses.



Aucun avis
2025.11.30 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 05:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire