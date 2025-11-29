SignauxSections
Neilton Souza Silva

TUBARAO E SARDINHAS SCALPER M1

Neilton Souza Silva
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques.
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
427
Bénéfice trades:
321 (75.17%)
Perte trades:
106 (24.82%)
Meilleure transaction:
15.75 USD
Pire transaction:
-47.65 USD
Bénéfice brut:
388.95 USD (44 786 pips)
Perte brute:
-399.73 USD (41 920 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (55.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.76 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
281 (65.81%)
Courts trades:
146 (34.19%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.03 USD
Bénéfice moyen:
1.21 USD
Perte moyenne:
-3.77 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-16.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
16%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.20 USD
Maximal:
108.14 USD (94.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 251
.USTECHCash 28
EURCHF 13
EURJPY 11
CADCHF 10
USDCHF 9
GBPCHF 8
EURCAD 8
AUDNZD 7
NZDCHF 7
CHFJPY 6
NZDUSD 6
GBPJPY 6
NZDJPY 6
EURUSD 5
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
USDCAD 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
GBPCAD 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
NZDCAD 3
CADJPY 2
EURAUD 2
EURGBP 2
.DE40Cash 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19
.USTECHCash 0
EURCHF 8
EURJPY -6
CADCHF -1
USDCHF -28
GBPCHF 5
EURCAD 2
AUDNZD -1
NZDCHF 1
CHFJPY -5
NZDUSD 4
GBPJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 4
GBPUSD -3
GBPAUD -2
GBPNZD 5
USDCAD -4
AUDUSD -1
USDJPY 1
GBPCAD -14
AUDCHF 1
AUDJPY -1
NZDCAD 3
CADJPY 1
EURAUD -2
EURGBP -1
.DE40Cash 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.7K
.USTECHCash 36
EURCHF 737
EURJPY -803
CADCHF -89
USDCHF -2.5K
GBPCHF 470
EURCAD 303
AUDNZD -137
NZDCHF 140
CHFJPY -711
NZDUSD 361
GBPJPY 487
NZDJPY 512
EURUSD 427
GBPUSD -275
GBPAUD -237
GBPNZD 890
USDCAD -577
AUDUSD -41
USDJPY 129
GBPCAD -1.9K
AUDCHF 71
AUDJPY -198
NZDCAD 510
CADJPY 147
EURAUD -242
EURGBP -94
.DE40Cash -114
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.75 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +55.76 USD
Perte consécutive maximale: -16.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
VantageFXInternational-Live 7
0.35 × 26
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
GoMarkets-Real 1
0.50 × 552
TradersGlobalGroup-Live 2
0.52 × 312
ICMarketsSC-Live24
0.55 × 182
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 306
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
154 plus...
Aucun avis
