Tommy Sumsawat

Nexx EURUSD

Tommy Sumsawat
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
0%
Neex-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
521
Bénéfice trades:
362 (69.48%)
Perte trades:
159 (30.52%)
Meilleure transaction:
46.06 USD
Pire transaction:
-138.74 USD
Bénéfice brut:
1 252.82 USD (87 511 pips)
Perte brute:
-1 193.34 USD (102 329 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (97.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
289 (55.47%)
Courts trades:
232 (44.53%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
3.46 USD
Perte moyenne:
-7.51 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-273.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-306.15 USD (4)
Croissance mensuelle:
11.06%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
335.62 USD
Maximal:
519.96 USD (169.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 420
XAUUSD 101
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 180
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.2K
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.06 USD
Pire transaction: -139 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +97.10 USD
Perte consécutive maximale: -273.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neex-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
8.75 × 800
Aucun avis
