Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live08 0.00 × 2 InstaForex-Singapore.com 0.00 × 2 XMGlobal-Real 26 0.00 × 1 XMGlobal-Real 8 0.18 × 22 XMGlobal-Real 35 0.46 × 56 InstaForex-USA2.com 0.67 × 9 XMGlobal-Real 21 0.74 × 1971 XMGlobal-Real 18 0.82 × 975 RSGFinance-Live 0.92 × 333 XMGlobal-Real 17 1.09 × 45 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2 2.00 × 1 RoboForex-Pro-3 2.61 × 273 Alpari-Pro.ECN 2.69 × 16 RoboForex-ProCent 6.95 × 58