- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
519
Bénéfice trades:
312 (60.11%)
Perte trades:
207 (39.88%)
Meilleure transaction:
82.20 USD
Pire transaction:
-144.95 USD
Bénéfice brut:
2 023.70 USD (613 422 pips)
Perte brute:
-2 325.69 USD (382 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (136.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
156.75 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
73 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
298 (57.42%)
Courts trades:
221 (42.58%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.58 USD
Bénéfice moyen:
6.49 USD
Perte moyenne:
-11.24 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-165.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-495.37 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
755.79 USD
Maximal:
766.82 USD (1562.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|430
|BTCUSD
|76
|GBPUSD
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|-533
|BTCUSD
|154
|GBPUSD
|76
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-7.1K
|BTCUSD
|238K
|GBPUSD
|503
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +82.20 USD
Pire transaction: -145 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +136.06 USD
Perte consécutive maximale: -165.16 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.18 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|0.46 × 56
|
InstaForex-USA2.com
|0.67 × 9
|
XMGlobal-Real 21
|0.74 × 1971
|
XMGlobal-Real 18
|0.82 × 975
|
RSGFinance-Live
|0.92 × 333
|
XMGlobal-Real 17
|1.09 × 45
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|2.61 × 273
|
Alpari-Pro.ECN
|2.69 × 16
|
RoboForex-ProCent
|6.95 × 58
Aucun avis