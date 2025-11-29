SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAUUSD Only
Efendy

XAUUSD Only

Efendy
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 99%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 090
Bénéfice trades:
690 (63.30%)
Perte trades:
400 (36.70%)
Meilleure transaction:
2 435.16 USD
Pire transaction:
-3 509.76 USD
Bénéfice brut:
136 410.32 USD (372 306 pips)
Perte brute:
-107 772.67 USD (289 934 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (2 213.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 751.34 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
2.49
Longs trades:
634 (58.17%)
Courts trades:
456 (41.83%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
26.27 USD
Bénéfice moyen:
197.70 USD
Perte moyenne:
-269.43 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 255.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 738.06 USD (8)
Croissance mensuelle:
95.12%
Prévision annuelle:
1 154.12%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11 497.99 USD (44.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.47% (9 690.38 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 1087
XAUUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 29K
XAUUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 82K
XAUUSD 753
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 435.16 USD
Pire transaction: -3 510 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 213.38 USD
Perte consécutive maximale: -1 255.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 plus...
XAUUSD, Scalping
Aucun avis
2025.11.29 09:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.11% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 09:35
A large drawdown may occur on the account again
