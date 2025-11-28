- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
534
Bénéfice trades:
419 (78.46%)
Perte trades:
115 (21.54%)
Meilleure transaction:
64.80 EUR
Pire transaction:
-174.03 EUR
Bénéfice brut:
2 119.46 EUR (443 160 pips)
Perte brute:
-1 447.96 EUR (256 944 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (188.29 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
188.29 EUR (32)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
43.29%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.93
Longs trades:
347 (64.98%)
Courts trades:
187 (35.02%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
1.26 EUR
Bénéfice moyen:
5.06 EUR
Perte moyenne:
-12.59 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-25.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-347.18 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-10.57%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.77 EUR
Maximal:
347.18 EUR (52.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.48% (347.18 EUR)
Par fonds propres:
26.13% (295.69 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|XAUAUD
|199
|US100
|47
|DE30
|1
|XAUEUR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|674
|XAUAUD
|-26
|US100
|118
|DE30
|-4
|XAUEUR
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|70K
|XAUAUD
|3.1K
|US100
|115K
|DE30
|-2.3K
|XAUEUR
|298
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +64.80 EUR
Pire transaction: -174 EUR
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +188.29 EUR
Perte consécutive maximale: -25.65 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBSTradestone-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
We are some traders who control the risks with a regular safe strategy. We are some traders who control the risks with a regular safe strategy.
Aucun avis