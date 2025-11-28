SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GoldEvolution
Stephane Charles Raoeliarison

GoldEvolution

Stephane Charles Raoeliarison
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 288%
FBSTradestone-Real
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
534
Bénéfice trades:
419 (78.46%)
Perte trades:
115 (21.54%)
Meilleure transaction:
64.80 EUR
Pire transaction:
-174.03 EUR
Bénéfice brut:
2 119.46 EUR (443 160 pips)
Perte brute:
-1 447.96 EUR (256 944 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (188.29 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
188.29 EUR (32)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
43.29%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.93
Longs trades:
347 (64.98%)
Courts trades:
187 (35.02%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
1.26 EUR
Bénéfice moyen:
5.06 EUR
Perte moyenne:
-12.59 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-25.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-347.18 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-10.57%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.77 EUR
Maximal:
347.18 EUR (52.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.48% (347.18 EUR)
Par fonds propres:
26.13% (295.69 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 286
XAUAUD 199
US100 47
DE30 1
XAUEUR 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 674
XAUAUD -26
US100 118
DE30 -4
XAUEUR 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
XAUAUD 3.1K
US100 115K
DE30 -2.3K
XAUEUR 298
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.80 EUR
Pire transaction: -174 EUR
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +188.29 EUR
Perte consécutive maximale: -25.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBSTradestone-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

We are some traders who control the risks with a regular safe strategy. 
Aucun avis
2025.11.29 00:02
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.24% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
