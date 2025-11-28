SignauxSections
Nestor Alejandro Chiariello

Tyr AI Setup 1

Nestor Alejandro Chiariello
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
0%
FXCC1-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
616
Bénéfice trades:
496 (80.51%)
Perte trades:
120 (19.48%)
Meilleure transaction:
74.70 USD
Pire transaction:
-199.20 USD
Bénéfice brut:
1 805.61 USD (17 191 pips)
Perte brute:
-1 540.16 USD (12 289 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (253.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
253.27 USD (29)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
86.41%
Charge de dépôt maximale:
1.93%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
317 (51.46%)
Courts trades:
299 (48.54%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
3.64 USD
Perte moyenne:
-12.83 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-290.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-290.40 USD (4)
Croissance mensuelle:
71.06%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
113.27 USD
Maximal:
357.14 USD (103.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.03% (0.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 578
GBPCHF 24
USDJPY 9
AUDCAD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 269
GBPCHF -9
USDJPY 0
AUDCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.2K
GBPCHF -809
USDJPY 74
AUDCAD 416
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.70 USD
Pire transaction: -199 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +253.27 USD
Perte consécutive maximale: -290.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCC1-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
10.00 × 11
Buy
Aucun avis
