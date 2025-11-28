SignauxSections
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin C657334

0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16
Bénéfice trades:
11 (68.75%)
Perte trades:
5 (31.25%)
Meilleure transaction:
122.38 USD
Pire transaction:
-95.04 USD
Bénéfice brut:
418.27 USD (1 536 pips)
Perte brute:
-326.44 USD (2 934 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (79.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
186.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
67 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.50
Longs trades:
7 (43.75%)
Courts trades:
9 (56.25%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
5.74 USD
Bénéfice moyen:
38.02 USD
Perte moyenne:
-65.29 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-182.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-182.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54.41 USD
Maximal:
182.22 USD (1.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD-STD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD-STD 92
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD-STD -1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +122.38 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +79.85 USD
Perte consécutive maximale: -182.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 67 days
