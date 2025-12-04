- Croissance
Trades:
738
Bénéfice trades:
260 (35.23%)
Perte trades:
478 (64.77%)
Meilleure transaction:
127.74 USD
Pire transaction:
-73.80 USD
Bénéfice brut:
3 452.12 USD (234 975 pips)
Perte brute:
-3 559.63 USD (230 945 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (97.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.18 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
37.35%
Charge de dépôt maximale:
24.60%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
380 (51.49%)
Courts trades:
358 (48.51%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.15 USD
Bénéfice moyen:
13.28 USD
Perte moyenne:
-7.45 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-225.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-225.02 USD (26)
Croissance mensuelle:
42.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
565.50 USD
Maximal:
656.07 USD (115.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.97% (569.26 USD)
Par fonds propres:
20.40% (155.91 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|718
|XAGUSD
|8
|GBPJPY
|4
|US100
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-43
|XAGUSD
|-76
|GBPJPY
|18
|US100
|1
|EURUSD
|-5
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|0
|USDJPY
|-4
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.8K
|XAGUSD
|-1.3K
|GBPJPY
|1.3K
|US100
|613
|EURUSD
|-208
|NZDUSD
|26
|EURJPY
|-18
|USDJPY
|-153
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +127.74 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +97.33 USD
Perte consécutive maximale: -225.02 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
This is my methode
Aucun avis
