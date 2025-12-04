SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Metode SNR
Indra Divani Adhi Nugraha

Metode SNR

Indra Divani Adhi Nugraha
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
738
Bénéfice trades:
260 (35.23%)
Perte trades:
478 (64.77%)
Meilleure transaction:
127.74 USD
Pire transaction:
-73.80 USD
Bénéfice brut:
3 452.12 USD (234 975 pips)
Perte brute:
-3 559.63 USD (230 945 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (97.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.18 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
37.35%
Charge de dépôt maximale:
24.60%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
380 (51.49%)
Courts trades:
358 (48.51%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.15 USD
Bénéfice moyen:
13.28 USD
Perte moyenne:
-7.45 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-225.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-225.02 USD (26)
Croissance mensuelle:
42.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
565.50 USD
Maximal:
656.07 USD (115.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.97% (569.26 USD)
Par fonds propres:
20.40% (155.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 718
XAGUSD 8
GBPJPY 4
US100 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -43
XAGUSD -76
GBPJPY 18
US100 1
EURUSD -5
NZDUSD 1
EURJPY 0
USDJPY -4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.8K
XAGUSD -1.3K
GBPJPY 1.3K
US100 613
EURUSD -208
NZDUSD 26
EURJPY -18
USDJPY -153
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +127.74 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +97.33 USD
Perte consécutive maximale: -225.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is my methode
Aucun avis
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Metode SNR
30 USD par mois
-57%
0
0
USD
474
USD
11
0%
738
35%
37%
0.96
-0.15
USD
94%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.