Chatrmongkol Potidokmai

Patience Shot

Chatrmongkol Potidokmai
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
372
Bénéfice trades:
259 (69.62%)
Perte trades:
113 (30.38%)
Meilleure transaction:
87.04 USD
Pire transaction:
-75.48 USD
Bénéfice brut:
1 444.39 USD (4 906 294 pips)
Perte brute:
-1 166.39 USD (4 314 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (43.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
279.18 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.03%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
191 (51.34%)
Courts trades:
181 (48.66%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
5.58 USD
Perte moyenne:
-10.32 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-74.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-149.54 USD (4)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
32%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.77 USD
Maximal:
321.12 USD (81.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 210
BTCUSD 100
ETHUSD 61
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 287
BTCUSD -24
ETHUSD 19
USDJPY -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 348K
BTCUSD 224K
ETHUSD 24K
USDJPY -425
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.04 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +43.62 USD
Perte consécutive maximale: -74.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real17
0.17 × 6
ICTrading-Live29
0.50 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 1
Tickmill-Live09
2.75 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
5.67 × 6
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
OctaFX-Real
7.11 × 9
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.45 × 1443
Exness-Real29
20.00 × 3
The Patient Sniper is a minimalist trading strategy designed for consistency and discipline.  
We open only 1–2 positions at a time, focusing on high-probability setups with clear risk control.  
No scalping, no noise – each trade is carefully planned and held until Take Profit or a solid profit target is reached.  
This signal emphasizes patience, accuracy, and transparency.  
Ideal for traders who value stability, low drawdown, and a clean trading history.  
Main instrument: XAUUSD (Gold).  
Risk management: strict lot sizing, clear TP levels, and no overtrading.  
Follow this signal if you prefer quality over quantity.
Aucun avis
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 15.17% of days out of the 145 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.83% of days out of the 145 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Patience Shot
30 USD par mois
0%
0
0
USD
251
USD
21
32%
372
69%
100%
1.23
0.75
USD
0%
1:500
