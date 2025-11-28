- Croissance
Trades:
372
Bénéfice trades:
259 (69.62%)
Perte trades:
113 (30.38%)
Meilleure transaction:
87.04 USD
Pire transaction:
-75.48 USD
Bénéfice brut:
1 444.39 USD (4 906 294 pips)
Perte brute:
-1 166.39 USD (4 314 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (43.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
279.18 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.03%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
191 (51.34%)
Courts trades:
181 (48.66%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
5.58 USD
Perte moyenne:
-10.32 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-74.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-149.54 USD (4)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
32%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.77 USD
Maximal:
321.12 USD (81.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|210
|BTCUSD
|100
|ETHUSD
|61
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|287
|BTCUSD
|-24
|ETHUSD
|19
|USDJPY
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|348K
|BTCUSD
|224K
|ETHUSD
|24K
|USDJPY
|-425
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Meilleure transaction: +87.04 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +43.62 USD
Perte consécutive maximale: -74.36 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.17 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|7.11 × 9
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.45 × 1443
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
The Patient Sniper is a minimalist trading strategy designed for consistency and discipline.
We open only 1–2 positions at a time, focusing on high-probability setups with clear risk control.
No scalping, no noise – each trade is carefully planned and held until Take Profit or a solid profit target is reached.
This signal emphasizes patience, accuracy, and transparency.
Ideal for traders who value stability, low drawdown, and a clean trading history.
Main instrument: XAUUSD (Gold).
Risk management: strict lot sizing, clear TP levels, and no overtrading.
Follow this signal if you prefer quality over quantity.
