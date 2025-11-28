The Patient Sniper is a minimalist trading strategy designed for consistency and discipline.

We open only 1–2 positions at a time, focusing on high-probability setups with clear risk control.

No scalping, no noise – each trade is carefully planned and held until Take Profit or a solid profit target is reached.

This signal emphasizes patience, accuracy, and transparency.

Ideal for traders who value stability, low drawdown, and a clean trading history.

Main instrument: XAUUSD (Gold).

Risk management: strict lot sizing, clear TP levels, and no overtrading.

Follow this signal if you prefer quality over quantity.