Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Standard4 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live5 0.00 × 37 OctaFX-Real9 0.00 × 177 CXMDirect-Live 0.00 × 6 Markets.com2-MarketsX 0.00 × 87 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 0.00 × 48 CMCMarkets1-Canada 0.00 × 1 Exness-Real8 0.00 × 1 XMTrading-Real 48 0.00 × 4 AAFXTrading-Live 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 VTSynergy-Live-UK-2 0.00 × 15 XMGlobal-Real 3 0.00 × 57 JustForex-Live2 0.00 × 1 TheLiquidity-live 0.00 × 1 OrientalWealth2-Live 0.00 × 6 CedarLLC-Real2 0.00 × 6 LiteForex-Cent2.com 0.00 × 6 Hankotrade-Live 0.00 × 6 TitanFX-Demo01 0.00 × 6 TitanFX-05 0.00 × 198 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 1 BDSwissGlobal-Real05 0.00 × 1 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 10 Exness-Real16 0.00 × 4 780 plus...