Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3 0.00 × 60 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 8 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.62 × 26 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 Tickmill-Live 0.75 × 16 Eightcap-Live 0.85 × 61 Alpari-MT5 0.89 × 36 ICMarketsSC-MT5 1.16 × 588 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 VantageFX-Live 2.09 × 11 Pepperstone-MT5-Live01 2.11 × 10061 FusionMarkets-Live 2.30 × 2211 RealmsTech-Live 2.46 × 13 Exness-MT5Real5 3.48 × 3437 ICMarketsSC-MT5-2 3.57 × 3442 ICMarkets-MT5 3.60 × 30 ICMarkets-MT5-2 3.73 × 1923 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 4.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 4.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 4.33 × 119 Ava-Real 1-MT5 4.56 × 9 VantageInternational-Live 4.73 × 60 18 plus...