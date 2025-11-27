SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Master Key FX
Oniel Lorenzo Vento

Master Key FX

Oniel Lorenzo Vento
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 236
Bénéfice trades:
817 (66.10%)
Perte trades:
419 (33.90%)
Meilleure transaction:
161.10 USD
Pire transaction:
-272.75 USD
Bénéfice brut:
6 810.87 USD (4 531 810 pips)
Perte brute:
-6 081.15 USD (3 195 159 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (95.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
291.25 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
444
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
0.73
Longs trades:
774 (62.62%)
Courts trades:
462 (37.38%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
8.34 USD
Perte moyenne:
-14.51 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-435.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-935.39 USD (11)
Croissance mensuelle:
32.69%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
380.15 USD
Maximal:
1 001.35 USD (121.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.50% (1 000.23 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 976
US500 155
BTCUSD 90
EURUSD 9
GBPUSD 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 534
US500 -37
BTCUSD 222
EURUSD 23
GBPUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
US500 -4.7K
BTCUSD 1.3M
EURUSD 455
GBPUSD -1.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +161.10 USD
Pire transaction: -273 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +95.43 USD
Perte consécutive maximale: -435.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 33
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real8
0.80 × 885
141 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.27 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 21:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 21:23
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire