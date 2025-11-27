SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Probadorxx
Andres Felipe Mera

Probadorxx

Andres Felipe Mera
0 avis
Fiabilité
169 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
0%
PUPrime-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
306 (99.35%)
Perte trades:
2 (0.65%)
Meilleure transaction:
8 610.00 USD
Pire transaction:
-333.55 USD
Bénéfice brut:
259 388.16 USD (14 453 370 pips)
Perte brute:
-454.58 USD (166 967 pips)
Gains consécutifs maximales:
264 (209 246.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209 246.49 USD (264)
Ratio de Sharpe:
0.82
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.01%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
776.30
Longs trades:
106 (34.42%)
Courts trades:
202 (65.58%)
Facteur de profit:
570.61
Rendement attendu:
840.69 USD
Bénéfice moyen:
847.67 USD
Perte moyenne:
-227.29 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-333.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-333.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
38.79%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
333.55 USD (1.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
14.65% (5 996.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 112
GBPUSD.s 53
BTCUSD 48
EURUSD.s 27
USDJPY.s 26
USDCHF.s 21
XAGUSD.s 7
USDCAD.s 4
NAS100 4
AUDUSD.s 2
SP500 2
EURJPY.s 1
GBPJPY.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 105K
GBPUSD.s 27K
BTCUSD 75K
EURUSD.s 13K
USDJPY.s 18K
USDCHF.s 9.7K
XAGUSD.s 5.7K
USDCAD.s 1.5K
NAS100 784
AUDUSD.s 494
SP500 1.9K
EURJPY.s 205
GBPJPY.s 347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 225K
GBPUSD.s 41K
BTCUSD 14M
EURUSD.s 18K
USDJPY.s 53K
USDCHF.s 11K
XAGUSD.s 3.3K
USDCAD.s 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD.s 720
SP500 6.2K
EURJPY.s 975
GBPJPY.s 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 610.00 USD
Pire transaction: -334 USD
Gains consécutifs maximales: 264
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +209 246.49 USD
Perte consécutive maximale: -333.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.27 21:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Probadorxx
50 USD par mois
0%
0
0
USD
41K
USD
169
0%
308
99%
100%
570.61
840.69
USD
15%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.