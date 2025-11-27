SignauxSections
Pure manual intraday orders
Lin Chen

Pure manual intraday orders

Lin Chen
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 503%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques.
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 378
Bénéfice trades:
1 672 (70.31%)
Perte trades:
706 (29.69%)
Meilleure transaction:
123.30 USD
Pire transaction:
-123.70 USD
Bénéfice brut:
9 525.60 USD (1 322 474 pips)
Perte brute:
-8 432.30 USD (738 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (170.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
279.68 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
118
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.18
Longs trades:
1 650 (69.39%)
Courts trades:
728 (30.61%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
5.70 USD
Perte moyenne:
-11.94 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-208.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-567.85 USD (14)
Croissance mensuelle:
-40.84%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
312.81 USD
Maximal:
923.56 USD (110.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.45% (278.34 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2332
GBPJPY 18
CHFJPY 11
USDJPY 10
BTCUSD 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -41
CHFJPY -17
USDJPY 29
BTCUSD 44
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 129K
GBPJPY -5.3K
CHFJPY -234
USDJPY 607
BTCUSD 460K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.30 USD
Pire transaction: -124 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +170.19 USD
Perte consécutive maximale: -208.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
pure manual intraday ordes Only trade gold.

Minimum 1000 usd to start copy trading

Aucun avis
2025.11.27 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 17:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
A large drawdown may occur on the account again
