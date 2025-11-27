SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AnoJokamp354 Signal
Muhammad Kanzhul Umal

AnoJokamp354 Signal

Muhammad Kanzhul Umal
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Exness-MT5Real7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
344
Bénéfice trades:
130 (37.79%)
Perte trades:
214 (62.21%)
Meilleure transaction:
48.82 USD
Pire transaction:
-20.95 USD
Bénéfice brut:
346.40 USD (1 437 640 pips)
Perte brute:
-462.64 USD (1 090 678 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (42.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.82 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.42%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
173 (50.29%)
Courts trades:
171 (49.71%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-0.34 USD
Bénéfice moyen:
2.66 USD
Perte moyenne:
-2.16 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-9.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-77.40 USD (13)
Croissance mensuelle:
-32.66%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.30 USD
Maximal:
188.69 USD (77.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.44% (0.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 96
EURUSD 34
USDCHF 34
USDCAD 34
USDJPY 25
GBPUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -59
BTCUSD -6
EURUSD -14
USDCHF -10
USDCAD -5
USDJPY -10
GBPUSD -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -16K
BTCUSD 364K
EURUSD -156
USDCHF -207
USDCAD 219
USDJPY -504
GBPUSD -566
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.82 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +42.79 USD
Perte consécutive maximale: -9.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.77 × 1545
Exness-MT5Real8
2.50 × 6
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.43 × 822
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AnoJokamp354 Signal
30 USD par mois
0%
0
0
USD
161
USD
24
86%
344
37%
100%
0.74
-0.34
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.