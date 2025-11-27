SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fxfibo 97
Reza Nuri

Fxfibo 97

Reza Nuri
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
STPTrading-Server
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
857
Bénéfice trades:
639 (74.56%)
Perte trades:
218 (25.44%)
Meilleure transaction:
198.81 USD
Pire transaction:
-244.80 USD
Bénéfice brut:
9 353.66 USD (513 874 pips)
Perte brute:
-4 804.86 USD (265 413 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (649.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 049.59 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.13%
Charge de dépôt maximale:
10.63%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
186
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.49
Longs trades:
449 (52.39%)
Courts trades:
408 (47.61%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
5.31 USD
Bénéfice moyen:
14.64 USD
Perte moyenne:
-22.04 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-920.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 006.11 USD (13)
Croissance mensuelle:
601.50%
Prévision annuelle:
7 298.23%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 817.65 USD
Maximal:
1 825.64 USD (1462.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.41% (1 825.64 USD)
Par fonds propres:
1.23% (56.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.f 824
EURUSD.s 32
CADJPY.s 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.f 4.5K
EURUSD.s 35
CADJPY.s -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.f 248K
EURUSD.s 541
CADJPY.s -18
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +198.81 USD
Pire transaction: -245 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +649.88 USD
Perte consécutive maximale: -920.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STPTrading-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control 
Aucun avis
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 14:01
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fxfibo 97
100 USD par mois
-68%
0
0
USD
4.6K
USD
13
0%
857
74%
49%
1.94
5.31
USD
97%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.