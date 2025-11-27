- Croissance
Trades:
857
Bénéfice trades:
639 (74.56%)
Perte trades:
218 (25.44%)
Meilleure transaction:
198.81 USD
Pire transaction:
-244.80 USD
Bénéfice brut:
9 353.66 USD (513 874 pips)
Perte brute:
-4 804.86 USD (265 413 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (649.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 049.59 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.13%
Charge de dépôt maximale:
10.63%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
186
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.49
Longs trades:
449 (52.39%)
Courts trades:
408 (47.61%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
5.31 USD
Bénéfice moyen:
14.64 USD
Perte moyenne:
-22.04 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-920.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 006.11 USD (13)
Croissance mensuelle:
601.50%
Prévision annuelle:
7 298.23%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 817.65 USD
Maximal:
1 825.64 USD (1462.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.41% (1 825.64 USD)
Par fonds propres:
1.23% (56.70 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|824
|EURUSD.s
|32
|CADJPY.s
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.f
|4.5K
|EURUSD.s
|35
|CADJPY.s
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.f
|248K
|EURUSD.s
|541
|CADJPY.s
|-18
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STPTrading-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
money management and risk control
