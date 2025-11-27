Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-08 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 RoboForex-Pro-6 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 JDRSecurities-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.17 × 12 FusionMarkets-Demo 0.87 × 30 ICMarketsSC-Live10 1.50 × 2 Pepperstone-Edge01 2.00 × 3 DooTechnology-Live 4 2.50 × 2 ICMarketsSC-Live22 3.60 × 20 EGlobal-Cent6 3.62 × 21 SmartMarketSolutions-Live 3.66 × 253 VTMarkets-Live 2 4.00 × 3 Exness-Real 5.47 × 32 FXCM-GBPReal01 5.50 × 4 VTMarkets-Live 3 6.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 6.48 × 54 RoboForex-Prime 6.57 × 28 FXCM-USDReal07 6.98 × 42 DooPrime-Live 4 7.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 7.30 × 111 Pepperstone-Demo01 7.88 × 8 12 plus...