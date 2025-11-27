Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EuromarketFX-Live 0.00 × 1 MIC-STP-Mini-EU.com 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 3 Pepperstone-Edge06 0.00 × 3 FBS-Real-9 0.00 × 1 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 6 KTM-Live 0.00 × 1 MTCOOK-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live15 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN-3 0.00 × 4 FBS-Real-13 0.00 × 1 VantageInternational-Live 16 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 1 FXPIG.com-NY7 LIVE 0.00 × 1 XM.COM-Real 20 0.00 × 1 Alpari-Standard2 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 3 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 LMAX-LiveUK 0.00 × 1 MYFXMarkets-US03-Live 0.00 × 1 FXNet-Real 0.00 × 1 83 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou