Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-ECN Live 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 FXCC1-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 LibertexCom-MT4 Market Real Server 0.00 × 1 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 10 ThinkForex-Live 2 0.00 × 12 XM.COM-Real 2 0.00 × 1 Activtrades-4 0.00 × 6 SENSUS-Live 0.00 × 1 EGlobal-Classic3 0.00 × 2 ICMarkets-Live16 0.17 × 12 RoboMarketsLLC-ECN 0.18 × 11 UniverseWheel-Live 0.25 × 4 TTCM-Live3 0.29 × 7 RoboForexEU-ECN 0.32 × 545 MYFXMarkets-US09-Live 0.34 × 41 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 231 JustForex-Live 0.40 × 117 BJPuhuizhongzhi-Live 0.42 × 19 ICMarketsSC-Live11 0.43 × 156 285 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou