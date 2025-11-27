Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 16 0.00 × 5 NPBFX-Real-2 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 2 Axi-US07-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 4 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 ForexClubBY-MT4 Market Real Server 0.00 × 2 UniverseWheel-Live 0.00 × 1 FBS-Real-6 0.00 × 1 Pepperstone-Edge06 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 3 GerchikCo-Gerchik and Co Ltd. 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 16 XM.COM-Real 7 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 2 ICMarkets-Live04 0.00 × 4 ICMarkets-Live01 0.00 × 4 Activtrades-4 0.00 × 1 RoboForexEU-ECN 0.00 × 3 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 ViproMarkets-Live 0.00 × 3 IronFX-Real4 0.00 × 1 Exness-Real9 0.13 × 16 73 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou