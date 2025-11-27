SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FOLLOW 2
Stephanny

FOLLOW 2

Stephanny
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
0%
Monex-Server5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
3 (75.00%)
Perte trades:
1 (25.00%)
Meilleure transaction:
4 503.75 USD
Pire transaction:
-0.20 USD
Bénéfice brut:
7 425.70 USD (49 551 pips)
Perte brute:
-0.20 USD (7 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (4 508.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 508.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.99
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.13%
Dernier trade:
14 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
19 jours
Facteur de récupération:
37127.50
Longs trades:
4 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
37128.50
Rendement attendu:
1 856.38 USD
Bénéfice moyen:
2 475.23 USD
Perte moyenne:
-0.20 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.20 USD (1)
Croissance mensuelle:
45.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.20 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m 7.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 503.75 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 508.95 USD
Perte consécutive maximale: -0.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Follow is not speculation because Follow is follow the trend using money management and entry by special momentum and than hold swing longterm. By Koki Duit +6287855584820
Aucun avis
2025.11.27 08:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 2.01% of days out of the 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.34% of days out of the 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FOLLOW 2
1000 USD par mois
0%
0
0
USD
14K
USD
22
0%
4
75%
100%
37128.50
1 856.38
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.