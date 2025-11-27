SignauxSections
Alexiss Lacanlale

HalcyonFX Goldie Lux

Alexiss Lacanlale
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
123 (91.11%)
Perte trades:
12 (8.89%)
Meilleure transaction:
160.20 USD
Pire transaction:
-159.40 USD
Bénéfice brut:
1 527.36 USD (12 855 pips)
Perte brute:
-521.43 USD (5 557 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (248.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
317.92 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
21.81%
Charge de dépôt maximale:
11.53%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
122
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
4.22
Longs trades:
99 (73.33%)
Courts trades:
36 (26.67%)
Facteur de profit:
2.93
Rendement attendu:
7.45 USD
Bénéfice moyen:
12.42 USD
Perte moyenne:
-43.45 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-238.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-238.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
50.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
238.60 USD (10.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.15% (238.60 USD)
Par fonds propres:
3.77% (113.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.20 USD
Pire transaction: -159 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +248.28 USD
Perte consécutive maximale: -238.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

HalcyonFX Goldie Lux is an automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) using a trend-reactive and grid-style strategy built for fast account growth. This is the aggressive version of HalcyonFX Goldie EA that runs under High Risk settings, with a base lot size of 0.05 per $1,000 capital, suitable for traders who want more aggressive performance.

Copytrading Notice:
Copytraders may experience slight delays in trade execution compared to the main MT4 account. This may result in minor differences in entry price, floating profit/loss, and final results.

Risk Disclaimer:
This strategy is high risk. Historical performance does not guarantee future results. Profit is never guaranteed, and losses may occur. Only trade or copy with capital you can afford to lose.

Aucun avis
2025.11.27 10:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 10:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
