SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HTSOFT
Tao Huang

HTSOFT

Tao Huang
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -85%
ICMarketsSC-Live09
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
18 (33.33%)
Perte trades:
36 (66.67%)
Meilleure transaction:
12.89 USD
Pire transaction:
-9.75 USD
Bénéfice brut:
40.89 USD (3 212 pips)
Perte brute:
-72.75 USD (4 728 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (25.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.50 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
98.12%
Charge de dépôt maximale:
39.37%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
34 (62.96%)
Courts trades:
20 (37.04%)
Facteur de profit:
0.56
Rendement attendu:
-0.59 USD
Bénéfice moyen:
2.27 USD
Perte moyenne:
-2.02 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-39.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.32 USD (19)
Croissance mensuelle:
-85.11%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.43 USD
Maximal:
43.06 USD (92.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.33% (43.06 USD)
Par fonds propres:
13.46% (11.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHF 9
EURJPY 9
NZDJPY 9
USDJPY 8
CHFJPY 5
AUDJPY 4
EURUSD 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
CADJPY 2
NZDCHF 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHF -22
EURJPY 4
NZDJPY 3
USDJPY -3
CHFJPY -16
AUDJPY 4
EURUSD 3
AUDUSD -5
EURCAD 1
CADJPY -1
NZDCHF 0
GBPCHF -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHF -827
EURJPY -274
NZDJPY 615
USDJPY -552
CHFJPY -1.1K
AUDJPY 613
EURUSD 169
AUDUSD -211
EURCAD 171
CADJPY -51
NZDCHF -10
GBPCHF -60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.89 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +25.50 USD
Perte consécutive maximale: -39.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live05
0.17 × 42
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
TeleTrade-NoDealingDesk
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.39 × 33
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
Exness-Real18
0.42 × 12
TMGM.TradeMax-Live5
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.53 × 40
ICMarketsSC-Live26
0.62 × 63
ICMarketsSC-Live32
0.62 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.64 × 193
ICMarketsSC-Live22
0.69 × 13
ICMarkets-Live12
0.74 × 163
ICMarketsSC-Live10
0.86 × 28
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 7545
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 1
50 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.27 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 01:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HTSOFT
30 USD par mois
-85%
0
0
USD
92
USD
1
9%
54
33%
98%
0.56
-0.59
USD
92%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.