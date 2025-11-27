Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live11 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 3 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live07 0.08 × 12 ICMarketsSC-Live05 0.17 × 42 ICMarkets-Live22 0.28 × 103 TeleTrade-NoDealingDesk 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.39 × 33 ICMarketsSC-Live02 0.40 × 5 Exness-Real18 0.42 × 12 TMGM.TradeMax-Live5 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.50 × 20 ICMarketsSC-Live04 0.53 × 40 ICMarketsSC-Live26 0.62 × 63 ICMarketsSC-Live32 0.62 × 21 ICMarketsSC-Live24 0.64 × 193 ICMarketsSC-Live22 0.69 × 13 ICMarkets-Live12 0.74 × 163 ICMarketsSC-Live10 0.86 × 28 ICMarketsSC-Live08 0.92 × 7545 ICMarketsSC-Live15 1.00 × 1 50 plus...