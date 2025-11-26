SignauxSections
Marc Jose Gerard Debiais

EA HYPER CRAZY GRID

Marc Jose Gerard Debiais
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
44 (75.86%)
Perte trades:
14 (24.14%)
Meilleure transaction:
38.19 EUR
Pire transaction:
-107.16 EUR
Bénéfice brut:
215.03 EUR (42 304 pips)
Perte brute:
-431.77 EUR (47 756 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (142.01 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
142.01 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.42%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
51 (87.93%)
Courts trades:
7 (12.07%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-3.74 EUR
Bénéfice moyen:
4.89 EUR
Perte moyenne:
-30.84 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-228.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-228.49 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
217.46 EUR
Maximal:
263.58 EUR (134.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
3.70% (9.28 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 40
BTCUSD 6
DOGEUSD 6
ETHUSD 4
Apple 1
NAS100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -248
BTCUSD 2
DOGEUSD 0
ETHUSD -1
Apple 0
NAS100 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
BTCUSD 17K
DOGEUSD 393
ETHUSD -12K
Apple 6
NAS100 420
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.82 × 4851
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.33 × 1446
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
8.15 × 789
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
49 plus...
HYBRID CRAZY GRID - Système de Trading Mean Reversion

📊 Concept

Expert Advisor haute performance basé sur la stratégie de mean reversion avec système de grille multi-niveaux. L'EA identifie les déviation du marché et accumule des positions stratégiquement pour capitaliser sur les retours à la moyenne.

🎯 Caractéristiques principales

  • 3 paires majeures : AUD/NZD, NZD/CAD, AUD/CAD
  • Timeframe : M15 (haute réactivité)
  • Système de grille : Jusqu'à 5 niveaux avec multiplicateur de volume progressif
  • Lot sizing dynamique : Adaptation intelligente à la taille du compte
  • Gestion des risques : Protection drawdown + Kill-switch d'urgence
  • Take Profit partiel : Verrouillage des gains progressifs
  • Trailing Stop : Sécurisation automatique des profits

⚙️ Mécanisme

L'EA détecte les écarts significatifs (0.2%) par rapport à une moyenne mobile (225 périodes), ouvre une position initiale, puis ajoute des niveaux de grille tous les 50 pips. Fermeture au TP global ou via trailing stop si tendance forte.

💰 Risk Management

  • Drawdown max contrôlé à 50%
  • Réduction de lot automatique lors de retraits
  • Croissance composée sur comptes performants
  • Spread max toléré : 30 pips

📈 Résultats attendus

Système hybride entre scalping et swing, visant la compounding progressive sur les paires exotiques moins corrélées.


Aucun avis
2025.11.26 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA HYPER CRAZY GRID
30 USD par mois
0%
0
0
USD
251
EUR
2
8%
58
75%
100%
0.49
-3.74
EUR
4%
1:500
