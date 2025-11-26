- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|BTCUSD
|6
|DOGEUSD
|6
|ETHUSD
|4
|Apple
|1
|NAS100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-248
|BTCUSD
|2
|DOGEUSD
|0
|ETHUSD
|-1
|Apple
|0
|NAS100
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|17K
|DOGEUSD
|393
|ETHUSD
|-12K
|Apple
|6
|NAS100
|420
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 4851
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.33 × 1446
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.15 × 789
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
HYBRID CRAZY GRID - Système de Trading Mean Reversion
📊 Concept
Expert Advisor haute performance basé sur la stratégie de mean reversion avec système de grille multi-niveaux. L'EA identifie les déviation du marché et accumule des positions stratégiquement pour capitaliser sur les retours à la moyenne.
🎯 Caractéristiques principales
- 3 paires majeures : AUD/NZD, NZD/CAD, AUD/CAD
- Timeframe : M15 (haute réactivité)
- Système de grille : Jusqu'à 5 niveaux avec multiplicateur de volume progressif
- Lot sizing dynamique : Adaptation intelligente à la taille du compte
- Gestion des risques : Protection drawdown + Kill-switch d'urgence
- Take Profit partiel : Verrouillage des gains progressifs
- Trailing Stop : Sécurisation automatique des profits
⚙️ Mécanisme
L'EA détecte les écarts significatifs (0.2%) par rapport à une moyenne mobile (225 périodes), ouvre une position initiale, puis ajoute des niveaux de grille tous les 50 pips. Fermeture au TP global ou via trailing stop si tendance forte.
💰 Risk Management
- Drawdown max contrôlé à 50%
- Réduction de lot automatique lors de retraits
- Croissance composée sur comptes performants
- Spread max toléré : 30 pips
📈 Résultats attendus
Système hybride entre scalping et swing, visant la compounding progressive sur les paires exotiques moins corrélées.
