HYBRID CRAZY GRID - Système de Trading Mean Reversion

📊 Concept

Expert Advisor haute performance basé sur la stratégie de mean reversion avec système de grille multi-niveaux. L'EA identifie les déviation du marché et accumule des positions stratégiquement pour capitaliser sur les retours à la moyenne.

🎯 Caractéristiques principales

3 paires majeures : AUD/NZD, NZD/CAD, AUD/CAD

: AUD/NZD, NZD/CAD, AUD/CAD Timeframe : M15 (haute réactivité)

: M15 (haute réactivité) Système de grille : Jusqu'à 5 niveaux avec multiplicateur de volume progressif

: Jusqu'à 5 niveaux avec multiplicateur de volume progressif Lot sizing dynamique : Adaptation intelligente à la taille du compte

: Adaptation intelligente à la taille du compte Gestion des risques : Protection drawdown + Kill-switch d'urgence

: Protection drawdown + Kill-switch d'urgence Take Profit partiel : Verrouillage des gains progressifs

: Verrouillage des gains progressifs Trailing Stop : Sécurisation automatique des profits

⚙️ Mécanisme

L'EA détecte les écarts significatifs (0.2%) par rapport à une moyenne mobile (225 périodes), ouvre une position initiale, puis ajoute des niveaux de grille tous les 50 pips. Fermeture au TP global ou via trailing stop si tendance forte.

💰 Risk Management

Drawdown max contrôlé à 50%

Réduction de lot automatique lors de retraits

Croissance composée sur comptes performants

Spread max toléré : 30 pips

📈 Résultats attendus

Système hybride entre scalping et swing, visant la compounding progressive sur les paires exotiques moins corrélées.