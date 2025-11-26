SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 3
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 3

Filippo Mugnaini
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
11 (78.57%)
Perte trades:
3 (21.43%)
Meilleure transaction:
0.42 EUR
Pire transaction:
-0.78 EUR
Bénéfice brut:
3.04 EUR (374 pips)
Perte brute:
-1.81 EUR (170 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1.45 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
8 (57.14%)
Courts trades:
6 (42.86%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.09 EUR
Bénéfice moyen:
0.28 EUR
Perte moyenne:
-0.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.78 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.78 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 EUR
Maximal:
0.82 EUR (0.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 204
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.42 EUR
Pire transaction: -1 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1.45 EUR
Perte consécutive maximale: -0.78 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire