Sergei Vasil Ev

Kenigsberg 39ru

Sergei Vasil Ev
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 9%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 825
Bénéfice trades:
1 899 (67.22%)
Perte trades:
926 (32.78%)
Meilleure transaction:
260.25 USD
Pire transaction:
-588.73 USD
Bénéfice brut:
18 694.86 USD (483 063 pips)
Perte brute:
-18 303.92 USD (396 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (104.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
631.84 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.16%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
1 574 (55.72%)
Courts trades:
1 251 (44.28%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
9.84 USD
Perte moyenne:
-19.77 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-2.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 616.64 USD (12)
Croissance mensuelle:
14.28%
Prévision annuelle:
173.31%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 511.96 USD
Maximal:
3 629.79 USD (81.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.73% (3 642.58 USD)
Par fonds propres:
0.98% (35.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1896
EURUSD 349
GBPUSD 262
AUDNZD 55
AUDCAD 46
AUDUSD 29
EURGBP 26
USDCAD 26
NZDCAD 25
EURAUD 16
EURNZD 12
NZDUSD 11
EURCAD 11
GBPSGD 8
USDCHF 7
GBPAUD 7
GBPCAD 7
CADCHF 6
EURCHF 5
AUDCHF 4
GBPCHF 4
XAUGBP 3
EURSGD 3
XAGUSD 2
BITCOIN 2
USDJPY 1
USDSGD 1
XAUEUR 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
EURUSD -3.5K
GBPUSD 478
AUDNZD 118
AUDCAD 139
AUDUSD 18
EURGBP -76
USDCAD 19
NZDCAD 136
EURAUD -36
EURNZD -85
NZDUSD 49
EURCAD -86
GBPSGD -24
USDCHF 24
GBPAUD -44
GBPCAD -34
CADCHF -48
EURCHF -3
AUDCHF 15
GBPCHF -15
XAUGBP -18
EURSGD -76
XAGUSD -32
BITCOIN -6
USDJPY -215
USDSGD -1
XAUEUR 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 90K
EURUSD -12K
GBPUSD 7.4K
AUDNZD 815
AUDCAD 4.3K
AUDUSD 1.5K
EURGBP -1.3K
USDCAD 1.8K
NZDCAD 3.8K
EURAUD 216
EURNZD -3K
NZDUSD 1.5K
EURCAD -726
GBPSGD -1.4K
USDCHF 755
GBPAUD -987
GBPCAD -2K
CADCHF -1.4K
EURCHF 27
AUDCHF 346
GBPCHF -259
XAUGBP -1.3K
EURSGD -1.6K
XAGUSD -215
BITCOIN 3K
USDJPY -1.8K
USDSGD -144
XAUEUR 213
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +260.25 USD
Pire transaction: -589 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +104.66 USD
Perte consécutive maximale: -2.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RannForex-Server
0.00 × 3
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 284
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
AdmiralMarkets-MT5
0.38 × 53
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
HTOTAL.RU-MT5
0.69 × 72
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 920
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 388
55 plus...
Aucun avis
2025.11.26 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kenigsberg 39ru
30 USD par mois
9%
0
0
USD
3.6K
USD
49
92%
2 825
67%
100%
1.02
0.14
USD
88%
1:500
