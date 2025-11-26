SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Onr Correlation Master
Onur Erkan Yildiz

Onr Correlation Master

Onur Erkan Yildiz
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
70 (29.78%)
Perte trades:
165 (70.21%)
Meilleure transaction:
188.00 USD
Pire transaction:
-27.20 USD
Bénéfice brut:
726.64 USD (4 971 pips)
Perte brute:
-930.10 USD (8 873 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (40.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
347.20 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
235
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
73 (31.06%)
Courts trades:
162 (68.94%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.87 USD
Bénéfice moyen:
10.38 USD
Perte moyenne:
-5.64 USD
Pertes consécutives maximales:
95 (-206.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-206.77 USD (95)
Croissance mensuelle:
-20.35%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
527.01 USD
Maximal:
527.01 USD (52.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 90
GBPUSD 71
USDJPY 40
EURJPY 16
GBPJPY 14
EURNZD 2
EURAUD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -25
GBPUSD -148
USDJPY -27
EURJPY 18
GBPJPY -42
EURNZD -17
EURAUD 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.8K
GBPUSD -1.6K
USDJPY -417
EURJPY 266
GBPJPY -652
EURNZD -302
EURAUD 573
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +188.00 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 95
Bénéfice consécutif maximal: +40.61 USD
Perte consécutive maximale: -206.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 33
263 plus...
🚀 INSTITUTIONAL ALGO TRADING This account is managed 100% automatically by ONR CORRELATION MASTER and ONR SMART MONEY AI systems. Strategy: Statistical Arbitrage & AI Trend Following. Low Risk, High Accuracy.
👉 GET THE SAME RESULTS!
Aucun avis
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
